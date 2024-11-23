Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı



Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Çayırdüzü Ağıllar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan R.Ç. yönetimindeki 35 UKR 09 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.