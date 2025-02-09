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Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 22:19
  • Giriş: 09.02.2025 22:19
  • Güncelleme: 09.02.2025 22:19
Kaynak: İHA
Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 19.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Barguzu kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki 02 ABG 293 plakalı Renault marka otomobil ile T.G. yönetimindeki 23 AFJ 194 plakalı Skoda marka araç kavşakta çarpıştı. Kazada D.A. yaralandı.
İhbar üzerine polis ile sağlık sevk ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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