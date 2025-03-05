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Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 13:32
  • Giriş: 05.03.2025 13:32
  • Güncelleme: 05.03.2025 13:32
Kaynak: İHA
Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen tek araçlı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde sürücü Veysel B.’nin (65) yönetimindeki 25 ACU 847 plakalı araç, Malatya’dan Adıyaman yönüne seyir halindeyken, D-850-10 karayolu üzerinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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