Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, 20.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolunun 32’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 45 AHS 072 plakalı araç ile aynı yöne seyreden C.A. yönetimindeki 44 NA 667 plakalı araç çarpıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada araç sürücüleri yaralanırken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.