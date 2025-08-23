Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

(MALATYA)- Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında 16 BTE 244 plakalı otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 BTE 244 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.