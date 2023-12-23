Malatya’da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Malatya’da 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 60 yaşındaki kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşanan kazada E.G. yönetimindeki plakalı otomobil, seyir halindeyken A.E.A. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Z.S. (60) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapılmasının ardından hayatını kaybeden kadınını cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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