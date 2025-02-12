Malatya’da traktör arkasında karda sörf

Malatya’nın kırsal bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ise karı eğlenceli anlara dönüştürdü. Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde, traktör arkasına bağlanan lastik üzerinde karda sörf yapan üç genç, dakikalar süren heyecan dolu bir yolculukla karın tadını çıkardı.

Yoğun kar yağışının etkisi altındaki Malatya’da, özellikle batı ve güney kesimlerinde yaşam zorlaşırken, gençler karın keyfini farklı bir şekilde yaşadı. Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesinde yaşanan olayda traktörün arkasına bağlanan lastikte hızla ilerleyen gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı.