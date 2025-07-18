Malatya’da traktör cinayeti davası yine ertelendi: Adalet bekleyişi sürüyor

24 Temmuz 2024’te Malatya’nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde 11 yaşındaki K.A.’nın kullandığı traktörün ezdiği 7 yaşındaki Ada ve 11 yaşındaki Zelal Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı kazada Asya Kaya ile Gülce Şakar ağır yaralandı. Kazanın ardından başlatılan yargı sürecinde Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, adli tıp raporunun fizikî olarak dosyaya ulaşmaması gerekçesiyle 12 Eylül 2025’e ertelendi. Traktörü kullanan K.A.’nın babası Basri Ayaz’ın tutukluluğun devamına karar verildi.

“ADALET İÇİN BURADAYIZ”

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan aileler, yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Adalet için buradayız. Olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. O günden beri hepimizin hayatı değişti. Anneler Günü, Babalar Günü ve çocuklarımızın doğum günü artık daha da acı veriyor. İnsanlık onuru, çocuklarımızın masumiyeti için ayağa kalkmalıdır. Herkesi bu büyük adaletsizliğe karşı ses olmaya çağırıyoruz. Gerçek adalet hepimizin sorumluluğudur.”