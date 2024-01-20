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Malatya’da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 12:26
  • Giriş: 20.01.2024 12:26
  • Güncelleme: 20.01.2024 12:26
Kaynak: İHA
Malatya’da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı. 

Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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