Malatya’da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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