Malatya’da ulaşıma kapanan yolların 184’ü açıldı 158’i halen kapalı

24 Kasım 2024 tarihinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya’da 719 mahalleden 342’sinde yollar ulaşıma kapandı. 25 Kasım Pazartesi saat 17:00 itibariyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası 184 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Malatya genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi son 24 saatte kapanan 342 mahalle yolundan 184 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

158 mahallede ise yol açma çalışmaları halen zor şartlarda devam ediyor. Kar yağışının aralıksız sürdüğü yerlerde ekipler yolların tekrar kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.