Malatya’da uyuşturucu operasyon: 4 tutuklama
Kaynak: İHA
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Malatya’da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Battalgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 60 gram metamfetamin, 507 adet uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.