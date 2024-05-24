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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 17:03
  • Giriş: 24.05.2024 17:03
  • Güncelleme: 24.05.2024 17:03
Kaynak: İHA
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 bin 93 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, K.S. gözaltına alındı. 

Zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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