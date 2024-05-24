Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: İHA
Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 2 bin 93 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, K.S. gözaltına alındı.
Zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.