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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 04.03.2025 10:27
  • Giriş: 04.03.2025 10:27
  • Güncelleme: 04.03.2025 10:28
Kaynak: İHA
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, A.K. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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