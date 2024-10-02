Malatya’da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Olayda, 1 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 34.400 gram kubar esrar,250 gram esrar tohumu, 2 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca,33 adet 9 mm. tabanca fişeği,13 adet 7,65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.A.’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.