Malatya’da yangın: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltıldı.
Kaynak: İHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiindeki dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.