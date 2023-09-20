Malatya’da yangın: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltıldı.

Güncel 20.09.2023 21:02 Giriş: 20.09.2023 21:02

Güncelleme: 20.09.2023 21:05 Kaynak: İHA

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