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Malatya’da yangın: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltıldı.

Güncel
  • 20.09.2023 21:02
  • Giriş: 20.09.2023 21:02
  • Güncelleme: 20.09.2023 21:05
Kaynak: İHA
Malatya’da yangın: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. 

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiindeki dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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