Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Malatya Doğanşehir'de seyir halindeki yolcu minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste sürücü dahil 12 kişi yaralandı.

Yurt
  • 02.05.2026 20:40
  • Giriş: 02.05.2026 20:40
  • Güncelleme: 02.05.2026 20:42
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi.

Yunus Haveydi'nin kontrolünü yitirdiği 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, devrildi. Kazada sürücü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün, Malatya'da düzenlenecek bir mevlit programına katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

