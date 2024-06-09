Malatya’da yolda çökme meydana geldi

Malatya-Elazığ kara yolu Eski Yimpaş mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yolda çökme yaşandı. Yaklaşık 40 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı olayda ekipler çalışma başlattı.

Güncel 09.06.2024 13:57 Giriş: 09.06.2024 13:57

Güncelleme: 09.06.2024 14:02 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA