Malatya’daki hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Haber Merkezi

Malatya'da önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Kale ilçesinde yurttaşlar geceyi endişeyle geçirdiklerini söyledi. Kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına ise hız verildi.

Mahallelerinde orta hasardan ağıra dönen yapılarla birlikte 65 bina için yıkım işlemlerinin beklendiğini kaydeden Battalgazi Hacı Abdi Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir, ağır hasarlı yapılarda yıkım işlemlerinin durdurulması bağlamında alınan yürütmeyi durdurma kararlarının sürece zarar verdiğini kaydetti.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEU) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise Malatya’daki depremin, haritalarda yer almayan ‘bilinmeyen fay’ üzerinde meydana geldiğini söyledi.