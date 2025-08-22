Giriş / Abone Ol
Malatya'daki orman yangını söndürüldü

Malatya’nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

  • 22.08.2025 20:25
Kaynak: İHA
Malatya’daki orman yangını söndürüldü

Malatya’da çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

