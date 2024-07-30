Malatyalı aktivistlerden madenciliğe karşı imza kampanyası: "Arguvan’ı İliç yaptırmayacağız"

Malatyalı ekoloji aktivistleri, Arguvan ilçesinde düzenlenen 16’ncı Uluslararası Türkü Festivali’ne katılarak vahşi madenciliğe karşı yurttaşlardan 'Arguvan, İliç olmasın diye' imza topladı.

Arguvan 16’ncı Uluslararası Türkü Festivali'ne katılan Malatyalı ekoloji aktivistleri, vahşi madenciliğe karşı yurttaşlardan imza topladı.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Arguvan Türkü Festivali'nde Malatya Çevre Platformu aktivistleri imza kampanyası ve broşür dağıtımı yaptı.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde kampanyaya imza atmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

‘Arguvan’ı İliç yaptırmayacağız’ ve ‘Havama, suyuma, toprağıma dokunma’ sloganlarının atıldığı festival alanında kampanyaya çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve vekilleri ile sivil toplum örgütlerinden yurttaşlar da imza attı.

Etkinliğe ilişkin yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“Biz bu yörenin insanları, çevrecileri, ekolojistleri ve doğa aktivistleri olarak yöremizin işsizlik ve yoksulluk sorununu çok iyi biliyoruz. Bunun çözümünün de sondajlarda ve madenlerde kalifiye olmayan işlerde çalıştırılacak 50-100 işçi ile çözülemeyeceğini biliyoruz.”

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Ayrıca platform temsilcileri yapılan açıklamada, iktidara bölgedeki işsizliği ortadan kaldıracak önerilerde bulunmuştu:

*Doğaya ve yaşam alanlarımıza zarar vermeyecek küçük ölçekli işletmeler kurabilirsiniz.

*Hayvancılık ve tarım alanlarında yöre halkının faaliyetlerini teşvik edecek istihdam yaratabilirsiniz.

*Köylülerin kendi imkanlarıyla kurduğu işletmeleri destekleyip teşvik edebilirsiniz. Faizsiz uzun vadeli kredilerle bu işletmelerin büyümesini ve Arguvan’a yeni iş olanakları sunulmasını sağlayabilirsiniz.