Malatyalı boksör Avrupa ikincisi oldu

Malatyalı Boksör Sedef Nergiz, 75 kilogram kategorisinde katıldığı Avrupa Boks Şampiyonasında ikincilik elde etti.

19-31 Temmuz 2023 tarihlerinde Romanya’da gerçekleştirilen Yıldız Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası’na katılan Malatyalı Boksör Sedef Nergiz ilk defa katıldığı şampiyonada 75 kilogramda Avrupa İkincisi oldu.

Aldığı başarı sonrası konuşan Nergiz, Türkiye ve Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek “Çok mutluyum, çok gururluyum. Tatbiki gönül isterdi ki şampiyon olayım. Ben elimden gelen mücadeleyi mücadele yaptım. Ama hakkımla aldığım maç karşı tarafa verildi” dedi.





