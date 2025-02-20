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Malatya’nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Yeşilyurt ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Güncel
  • 20.02.2025 09:25
  • Giriş: 20.02.2025 09:25
  • Güncelleme: 20.02.2025 09:30
Kaynak: İHA
Malatya’nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Fotoğraf: AA

Malatya’da 2 ilçesinde etlkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

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