Malazgirt Belediye Eş Başkanları serbest kaldı

Haber Merkezi

Muş Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen DEM Partili eşbaşkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi.

MA’da yer alan habere göre, gözaltı gerekçesinin Rojava’ya dönük HTŞ çetelerinin saldırılarına karşı belediye binasına asılan saçları örgülü kadınların bulunduğu "Jin, jiyan, azadî" yazılı pankart olduğu öğrenildi. Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında ifade veren eş başkanlar daha sonra serbest bırakıldı.