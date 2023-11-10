Malazgirt’te ilk ara tatil başladı

2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili bugün başladı.

13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek ara tatilin ardından 20 Kasım 2023 Pazartesi günü öğrenciler okullarına dönecekler. Malazgirt’te de yaklaşık 14 bin öğrenci için ilk ara tatil başladı.

Bir mesaj yayımlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 11 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılına 9 günlük ara tatille mola verdiklerini belirterek, “Sevgili öğrencilerimiz bu kısa molada dinlenerek, okuyarak, keşfederek, yeni şeyler öğrenerek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak kaliteli zamanlar geçirmesini tavsiye ediyorum. Böylece yeni eğitim öğretim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabilirsiniz. Değerli öğretmenlerimizi de, eğitim öğretim döneminin başından bu yana göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı her birine teşekkür ediyorum” dedi.