Malazgirt’te kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Malazgirt- Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında kar temizleme çalışması başlattı.

Malazgirt Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışların dün geceden beri sürdürüyor.