Malazgirt’te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Malazgirt-Ahlat kara yolu üzerindeki Saftekingazi Mahallesi civarında meydana geldi. Sami Yıldırım yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra karşı şeride savrularak kaldırımda durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sami Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.