Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

Maldivler’de sahile vuran şiddetli dalga motosiklet sürücüleri ile yolda yürüyen insanları yerde sürükledi. Dalganın otoyolda araçları ve insanları alıp götürdüğü anlar anbean kameraya yansıdı.



Güney Asya ülkesi Maldivler’in başkenti Male’i Hulhumale Adası’na bağlayan Sinamale Köprüsü yakınlarında talihsiz bir olay meydana geldi. Araçların ve motosikletlerin seyir halinde olduğu sırada denizden sahile vuran şiddetli bir dalga, motosikletli sürücüleri ve insanları yerde sürükledi. Bir anda suya gömülen sürücüler ve insanlar bir süreliğine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dalgaların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüntülerde 2 aracın tamamen suya gömüldüğü görüldü.