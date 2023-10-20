Malezya Başbakanı Enver, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde şiddete son verilmesi ve insani yardım koridorunun kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Enver, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki son durumu konuşmak amacıyla Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımda, iki liderin yaşanan her türlü şiddetin durdurulması için kapsamlı çabalara ihtiyaç olduğu ve tüm tarafların insani yardımın Filistin halkına derhal ulaştırılmasını sağlamak için çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Enver, görüşmeye ilişkin, "Görüşme sırasında siyonist rejim tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin de bir brifing aldım ve her ikimiz de bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.