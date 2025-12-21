Malezya Başbakanı Enver’den Tayland ve Kamboçya’ya diyalog ve sağduyu çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır çatışması yaşayan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog ve sağduyu çağrısında bulundu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydederek, “Başbakanlar ile temas kurarak, görüş alışverişinde bulunma ve iki ülke arasında tırmanan gerilimi düşürmek için izlenecek en iyi yolu ele alma fırsatı buldum. Gerilimin sona erdirilmesi ile bölgedeki barış ve istikrarın korunması adına, Kamboçya ve Tayland'ın diyalog, sağduyu ve karşılıklı saygı ruhuna sadık kalmalarının önemini vurguladım” ifadelerini kullandı.

Enver, “Yarın düzenlenecek olan ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, her iki ülkenin açık bir şekilde müzakere etmesi, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla gidermesi ve adil, kalıcı bir çözüme ulaşması için uygun ve yapıcı bir zemin sunmaktadır” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tayland ve Kamboçya arasında ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen 7 Aralık'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi tekrar kabul ettiğini duyurmuştu. Buna rağmen her ülke arasında sınır çatışmasının yaşanmaya devam ettiği aktarıldı.