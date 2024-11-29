Malezya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, muson mevsimi yağmurlarının, ülkenin 7 eyaletinde sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi.

Aşırı yağış kaynaklı afetlerde ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, yağışlardan etkilenen 80 binden fazla kişinin 500 kadar geçici barınağa nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Tayland sınırındaki kuzeydoğu eyaleti Kelantan'ın, 56 bin kişinin evlerinden tahliye edilmesiyle afetlerden en kötü etkilenen eyalet olduğu bilgisi paylaşıldı.