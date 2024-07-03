Malezya'da tutuklu eski Başbakan Necip'in ev hapsi talebi reddedildi

Malezya'da Yüksek Mahkeme, tutuklu eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetinin ev hapsine çevrilmesi talebini reddetti.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, dönemin Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Necip'in "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yolsuzluk soruşturması kapsamında aldığı hapis cezasını ev hapsinde tamamlamasına izin veren "bir ek emir" çıkardığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

Mahkeme, hükümetin söz konusu emrin var olup olmadığını doğrulamasının "yasal görevi olmadığı" gerekçesiyle Necip'in başvurusunun görüşülmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına karar verildiğini açıkladı.