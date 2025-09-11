Malezya gezisi için 790 bin TL harcadı

Yurttaşlar ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken AKP’li belediyeler ile kamu kurumları bol keseden harcamaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden birine de yine AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 13 Ağustos’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu’na katıldı. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Malezya Hükümeti’nin organize ettiği Asya Forumu 2025’e özel davetli olarak katıldık, ‘göçü güce, riski rızka’ dönüştüren Gaziantep modelini anlattık. Yakın geleceğin fırsatlarını şehrimize yönlendirmek için önemli işbirlikleri geliştirdik. Gaziantep her koşulda üreten, paylaşan ve geleceğe umutla bakan bir şehir olmaya devam edecek” dedi.

PARASI 1 AĞUTOS’TA ÖDENDİ

Şahin’in “Özel davetli olarak katıldık” dediği Malezya’daki toplantı için yüzbinlerce lira harcandığı ortaya çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1 Ağustos tarihinde “ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu Organizasyonu” açıklamasıyla Divak Turizm Şirketi’ne 790 bin TL ödedi.

KUALA LUMPUR BELEDİYESİ

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada harcamaya tepki göstererek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi har vurup harman savurmaya devam ediyor. ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu Organizasyonu için 790 bin TL harcama yapılmış. Bu foruma katılan Fatma Şahin, Kuala Lumpur Belediye Başkanı ile de protokol imzalamış. İki kurum tecrübelerini paylaşacakmış. Şehrin sorulanlarının daha hızlı çözümü, mutlu şehir, mutlu Türkiye, mutlu dünyadan bahsetmiş. Verimlilik ve koordinasyon odaklı Gaziantep Modelini anlatmış. Bu konuları dışarıdan birisi bakınca ne kadar gerçekçi zannediyordur ama biz Gaziantep’te yaşayanlar asıl gerçekliği herkesten iyi biliyoruz” dedi.

BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN

“Şahin mutlu şehirden bahsediyor. Bu şehirdeki yağmurda, karda, depremde yaşananlar halen aklımızda” diyen Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem zamanı insanlar yiyecek, içecek bulamadılar. Halen bir modelden bahsediyor. Muhalefet temsilcilerini işlerine geldiği zaman çağırıyorlar, işlerine gelmediği zaman çağırmıyorlar. Bunu da Gaziantep modeli diye yutturmaya çalışıyorlar. Sizin Gaziantep modeli dediğiniz şey; bir avuç azınlığın mutluluğundan başka bir şey değildir. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Şahin’in anlatımda bulunduğu yurtiçindeki ve yurtdışındaki yetkililere ve şehirlere de uyarıda bulunmak istiyorum. Biz yandık, siz yanmayın Allah aşkına.”