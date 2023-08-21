Malezya, kara sularına girdiği iddiasıyla Singapur kuvvetlerini protesto etti

Malezya, geçen hafta kara sularına girdiği iddiasıyla Singapur kuvvetlerini protesto ettiğini bildirdi.

The Star gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin polis raporunda, bir balıkçı, Singapur Sahil Güvenlik Polisi'nin Malezya kara suları içerisinde teknesine çarptığını söyledi.

Balıkçı, olayın Malezya ile Singapur arasındaki en batıdaki geçiş yolunun güneybatısında, 0,2 deniz mili (0,37 kilometre) uzaklıkta meydana geldiğini ifade etti.

Malezya Denizcilik İcra Kurumu Genel Müdür Vekili Datuk Saiful Lizan Ibrahim, balıkçının bahsettiği konumun Malezya'nın kara suları içerisinde yer aldığına işaret ederek, kazada balıkçılık malzemelerinin zarar görmesi nedeniyle balıkçının da kayba uğradığını belirtti.

Bu gelişmeler üzerine Malezya Sahil Güvenliği geçen hafta kara sularına izinsiz girdiği iddiasıyla Singapur kuvvetlerini protesto ettiğini bildirdi.

Singapur Sahil Güvenliği de dün yaptığı açıklamada, söz konusu kazanın Malezya'nın değil, Singapur'un kara sularında meydana geldiğini ileri sürmüştü.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Polisi yetkililerinin, Singapur kara sularında devriye gezerken Malezyalı bir balıkçı teknesi tespit ettikleri ve bölgeden ayrılmasını söylemek için tekneye yaklaştıkları belirtilmişti.

Polisin balıkçıyı uyarmasının ardından Malezya kara sularına girmekten kaçınmak için geri geri gittiği kaydedilen açıklamada, geminin pervanesinin balıkçı teknesinin ağına takılarak kurtarma çabalarına rağmen tekneye zarar verdiği ifade edilmişti.