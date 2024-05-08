Malezya 'orangutan diplomasisi' başlatıyor

Malezya palm yağı ihraç ettiği ülkelere orangutan hediye etmeyi planlıyor. Ülkenin bakanı yaptığı açıklamada, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Malezya, palm yağı ihraç ettiği ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için bu ülkelere orangutan hediye etmeyi planladığını açıkladı.

Bernama haber ajansına göre, Plantasyon ve Emtia Bakanı Datuk Seri Johari Andul Ghani, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin orangutanları diplomasi aracı olarak kullanma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghani, Malezya'nın palm yağı sattığı Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu ticari ortaklarına orangutan hediye etmeyi planladığını belirtti.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticilerinden Malezya'nın, üretim esnasında ormanların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda dikkatli davrandığını vurgulayan Ghani, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Malezya ve Endonezya, ekonomilerinde önemli rol oynayan küresel palm yağı üretiminin yüzde 85'ini gerçekleştiriyor.