Mali, Burkina Faso ve Nijer, ECOWAS'tan ayrılıyor

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı aldı.

Üç ülkenin hazırladığı ortak bildiride, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in en kısa sürede 15 üyeli ECOWAS'tan çekileceği duyuruldu.

Bildiride, "yabancı güçlerin etkisinde kalmak" ve "ilkelerine ihanet etmekle" suçlanan ECOWAS'ın bu 3 ülke için "tehdit" oluşturduğu belirtildi.

ECOWAS'ın, bu 3 ülkenin terörle mücadelesine yardım etmediği ifade edilen bildiride, söz konusu ülkeler bu konuda adım atmak istediğinde ise "akıl almaz" ve "yasa dışı" yaptırımlara maruz kaldığı vurgulandı.

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te, "Sahel Devletleri İttifakını (AES)" kurmuştu.

AES'ye göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Mali, G5 Sahel Görev Gücü'nden Mayıs 2022'de ayrılmıştı. Öte yandan Burkina Faso ve Nijer de Kasım 2023'de G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiğini açıklamıştı.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüzölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.