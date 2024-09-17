Mali'de bir jandarma okuluna saldırı

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir jandarma okuluna saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre, sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli bölgelerinde silah ve patlama sesleri yükseldi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar bir askeri tesise saldırı olduğunu öne sürerken paylaşılan videolarda şehrin bir bölümünden dumanların yükseldiği görüldü.

'TERÖR' SALDIRISI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna 'terör' saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, bölgede tarama operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayanların sükunetlerini koruması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması istendi.

Mali'de 2020 ve 2021'de üst üste gelen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.