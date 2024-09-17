Mali'de bir jandarma okuluna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mali'nin başkenti Bamako'nun çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde, Faladie Jandarma Okuluna saldırı düzenlendi. Yetkililerin açıklamasına göre, okul yakınlarında çok sayıda ceset ve yaralı var. Bamako Uluslararası Havalimanı kapatıldı.
Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir jandarma okuluna saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklara göre, sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli bölgelerinde silah ve patlama sesleri yükseldi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar bir askeri tesise saldırı olduğunu öne sürerken paylaşılan videolarda şehrin bir bölümünden dumanların yükseldiği görüldü.
'TERÖR' SALDIRISI
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna 'terör' saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, bölgede tarama operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede yaşayanların sükunetlerini koruması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması istendi.
Yetkililer, okulun yakınlarında cesetlerin bulunduğunu söyledi. Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.
HAVALİMANI KAPATILDI
Mali askeri yönetiminin saldırının ardından Bamako Uluslararası Havalimanı'nı kapattığı ifade edildi.
Mali'de 2020 ve 2021'de üst üste gelen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.