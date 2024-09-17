Mali'de bir jandarma okuluna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mali'nin başkenti Bamako'nun çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde, Faladie Jandarma Okuluna saldırı düzenlendi. Yetkililerin açıklamasına göre, okul yakınlarında çok sayıda ceset ve yaralı var. Bamako Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

Dünya 17.09.2024 12:58 Giriş: 17.09.2024 12:58

Güncelleme: 17.09.2024 14:06 Kaynak: AA

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