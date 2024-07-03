Mali'de bir köye silahlı saldırı: 20 ölü

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesinde bulunan Djiguibombo köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü.

Mali'nin Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Djiguibombo köyü, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana bazı örgütler tarafından saldırılar düzenleniyor.