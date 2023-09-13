Mali'de ordu ile eski isyancılar arasında çıkan çatışma: 10 asker öldü

Mali'nin kuzeyinde 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile Mali ordusu arasında çıkan çatışmada 10 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gao bölgesinde yer alan Bourem kentinde dün teröristlerle girilen çatışmada, aralarında 3 elebaşının da bulunduğu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çatışmada, 10 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan, dün Bourem kentini ele geçirdiğini açıklayan, Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) tarafından yapılan açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerleriyle çatışmaya girildiği belirtildi.

Açıklamada, "çatışmada 97 askerin öldürüldüğü", CMA saflarından 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği vurgulandı.

Hem ordu hem de CMA, Bourem'in kontrolünü aldığını söylüyor.