Mali'de sivilleri taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Mali askerlerinin eskortuyla Gao bölgesindeki Kobe köyünden geçen konvoy, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 50 kişi öldü.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor.