Mali müşavirler, beyan süresinin uzatılmamasını Gelir İdaresi Başkanlığı önünde protesto edecek

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurumlar vergisinin beyan süresini uzatmamasına tepki olarak 29 Nisan Salı günü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önünde saat 10.00'da bir araya gelecek.

ASMMO Kurulları Adına Başkan Turgut Bahadır tarafından yapılan çağrıda, "Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan son dakika açıklamasına göre 30 Nisan 2025 tarihine kadar verlimesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme süresinin uzatılamayacağı ile ilgili açıklamayı üzüntü ve öfke ile okuduk" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlar Vergisi beyanamesinin 40'a yakın eki bulunmakta, Enflasyon Muhasebesi uygulaması nedeni ile, peşi sıra gelen yükümlülüklerin yoğunluğunu da göz önünde bulundurursak bu süre zarfında Kurumlar Vergisi Beyannamesinin doğru ve güncel bilgilerle gönderilemeyecek olduğunu üzüntü ile bildirmek zorundayız. Mükelleflerin ve biz meslektaşların zor durumda kalmaması ve en önemlisi, kurumlar vergisinin daha doğru ve etkin bir şekilde tahsil edebilmesi adına 2024 Kurumlar Vergisi verilme süresinin uzatılmasında da kamu yararı olduğunu ve uzatılmasını talep ediyoruz."

Mali müşavirler ve meslek elemanları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurumlar vergisinin beyan süresini uzatmamasına tepki olarak 29 Nisan Salı günü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önünde saat 10.00'da bir araya gelme çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirmişti. Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."