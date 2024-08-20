Mali Müşavirler çözüm talebiyle eylem yaptı

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), yaşadıkları sorunları dile getirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır "Sorunlarımızı defalarca dile getirdik. Maliye Bakanı’nın mali müşavirleri görmesi için daha ne yapmalıyız" diye sordu.

ASMMMO, artan iş ve vergi yükü hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak eylem yaptı. Yaşadıkları sorunlara tepki gösteren muhasebeci ve mali müşavirler ellerindeki bilgisayarları yere atarak kırdı.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, yaptığı açıklamada "İş yükü her geçen gün artıyor. Enflasyon düzeltmesi ile binlerce işletme çok ciddi sorunlar yaşayacak. Yaşadıkları stres nedeniyle kalp krizi geçirip ölen meslektaşlarımızın sayısı artıyor" ifadelerini kullanarak haftalardır ülkenin her bir yanında sorunlarını dile getirmelerine karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorunlarına çözüm bulmadığını belirtti. Yaşadıkları sorunlardan bahseden Bahadır şöyle konuştu: “Mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bıçak kemiğe dayandı. Kendimizi, derdimizi daha nasıl anlatabiliriz? Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz."