Mali, Nijer ve Burkina Faso ayrıldı
Kaynak: AA
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birlikten ayrılma kararını onayladı. Karar, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki "ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde alındı.
Üç ülkenin 29 Ocak’ta blok üyeliğinin resmen sona ereceği belirtildi. Batı yanlısı rejimlerin peşi sıra devrildiği komşu ülkeler Burkina Faso, Mali ve Nijer Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu. 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekildiklerini duyurmuştu.