Mali raporlar neden açıklanmıyor: Yeşilay’da mali sır

AKP iktidarında kamu idarelerinin halka hesap vermeme alışkanlığı, adeta olağan hale geldi. Çok sayıda kamu idaresi, yasa gereği en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamakla yükümlü olduğu faaliyet raporlarını henüz yayımlamadı. Faaliyet raporlarını yayımlayan idarelerin bir bölümü ise raporlarında mali tablolarına yer vermedi.

TBMM GÜNDEMİNDE

Kamuoyunda, “AKP’nin arka bahçesi” olarak nitelendirilen Yeşilay da 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik bilançosunu kamuoyu ile paylaşmadı. Yeşilay’ın mali hesaplarındaki sır perdesi, TBMM gündemine de taşındı.

CHP Milletvekili Aşkın Genç, “Bağımlılıkla mücadele” amacıyla kurulan Yeşilay’ın AKP’ye yakın isimlere istihdam alanı yaratılması amacıyla kullanıldığını belirtti. Genç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle, soru önergesi verdi. Önergede, “Yeşilay’ın 2021 yılı itibarıyla mali tablolarını açıklamaması konusunda bakanlığınız nezdinde bir girişimde bulunulacak mıdır?” sorusuna yanıt arandı. CHP’li Genç, Yeşilay’ın denetlenip denetlenmediğini de sordu.

YANIT İÇERMEYEN YANIT

Bakan Yerlikaya ise Genç’in sorularını adeta görmezden geldi. Yanıtta, Türkiye’deki derneklerin 5253 Sayılı Dernekler Kanunu kapsamında denetlendiği belirtildi. Yeşilay’ın da kanun gereği en az iki yılda bir denetlendiğini kaydeden Yerlikaya, “Söz konusu dernek, en son 2023 yılında denetlenmiş olup, yapılan denetimde dernek iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır” ifadesini kullandı.

HESAP VERMEK ZORUNDA

BirGün’e konuşan CHP’li Aşkın Genç, Yeşilay’ın 2021’den bu yana mali tablolarını kamuoyuyla paylaşmamasının, “Şeffaflık ve hesap verebilirlik” ilkelerine aykırı olduğunun altını çizdi. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay’a aktarılan 717 milyon TL’lik kamu kaynağının nasıl kullanıldığı konusunda net bir bilgi olmadığını vurgulayan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, ‘Dernekler denetlenmektedir’ yanıtı, somut sorularımıza tatmin edici bir cevap getirmemektedir. Yeşilay gibi önemli bir kurumun mali tabloları, sadece mevzuata uygunluk açısından değil, aynı zamanda kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Denetim süreçlerinin kapalı kapılar ardında yürütülmesi, kamuoyunda güven sarsıcı bir etki yaratmaktadır. Yeşilay’ın hesap verebilirliğinin sağlanması için, mali tabloların gecikmeksizin açıklanması gerekmektedir. CHP olarak, şeffaflık talebimizi yineleyerek, Yeşilay’ın mali verilerini kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyoruz. Kurumlar halkın malıdır ve hesap vermek zorundadır.”