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Mali’de El Kaide bağlantılı gruplar askeri üsse saldırdı: 30’dan fazla ölü

Mali’de El Kaide bağlantılı grupların askeri üsse düzenlediği saldırıda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 02.06.2025 20:07
  • Giriş: 02.06.2025 20:07
  • Güncelleme: 02.06.2025 20:09
Kaynak: İHA
Mali’de El Kaide bağlantılı gruplar askeri üsse saldırdı: 30’dan fazla ölü
FOTOĞRAF: AA

Mali’de El Kaide bağlantılı grupların askeri üsse düzenlediği saldırıda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mali’nin Timbuktu kentinde El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.

Malili kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.

Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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