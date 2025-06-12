Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı test edildi ve başarı çok net

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı rüştünü ispatladığını iddia etti. Politika faizinin yüzde 42,5'te yüzde 46'ya, borç verme faizinin yüzde 46'dan yüzde 49'a yükseltilmesiyle birlikte ekonomideki daralma sinyallerine konuşmasında yer vermeyen Şimşek, "Bu program test edildi ve çok net şekilde ortada bir başarı var" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini iddia etti ve enflasyonun düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini söyledi.

KUR KORUMALI MEVDUAT YAKINDA SONA ERİYOR

Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışın önemli bir hedef olduğuna işaret eden Şimşek, KKM'nin 15 milyar doların altına indiğine ve bunu piyasayı bozmadan başardıklarına dikkati çekti. Türkiye'nin önündeki önemli bir koşullu yükümlülüğü ortadan kaldırdıklarını anlatan Şimşek, yakında muhtemelen bu uygulamaya son vereceklerini kaydetti.

SANAYİNİN ADI KALMADI

Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacının önemli ölçüde azaldığını iddia eden Şimşek, düşük ekonomik büyümeyi ılımlı olarak niteledi ve hizmetler sektörü üzerinden istihdam sağlamaya devam edildiğini söyledi.

REFAH ARTIŞI 2026'YA HAVALE

Yurttaşların elde ettiği gelirin satın alma gücünün yükseleceği döneme 2026 itibarıyla girileceğini dile getiren Şimşek, "Bizim amacımız, sürdürülebilir yüksek büyüme, vatandaşımızın refahını artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, elde edilen gelirin adil dağılımını sağlamak. Bir bütün olarak bakıldığında 2026, refah artışının daha iyi hissedildiği, fiyatların göreceli olarak çok yavaş arttığı bir yıl olacak. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi demek değildir. Gelecek yıl enflasyon 10'lu rakamlar, bir sonraki yıl tek hane olacak" dedi.