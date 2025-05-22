Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon düşecek, inanıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidarın enflasyonla mücadelede başarılı olduğunu ve enflasyonun daha da düşeceğini iddia etti. Şimşek, "Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek; çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir" dedi.

Bakanlık Dikmen Yerleşkesi'nde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuşan Şimşek, hükümetin enflasyon tahminlerinin veriler tarafından desteklendiğini iddia etti.

DÜŞECEK DEDİK, DÜŞÜYOR

Şimşek, "Ülkemizde, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını ifade ettik. 2024 yılına bakarsanız, aslında bu gözlemlerimizin genel anlamda tuttuğunu, yani gerçekleştiğini göreceksiniz. Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek; çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir. Vatandaşımızın alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.