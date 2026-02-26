Maliye stok denetimine başlıyor: 15 gün süre verildi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı (2023-2025) kapsamında mükelleflere “Stok Gözetim Programı” başlıklı yazılar gönderilmeye başlandı.

Mahmut Bülent Yıldırım’ın köşe yazısında aktardığına göre söz konusu yazılar, Vergi Usul Kanunu’nun 148’inci maddesi kapsamında düzenlenen “bilgi isteme” yazısı niteliği taşıyor.

Yazılarda, mükelleflerin beyan süreçlerinin izlenmesi ve davranış değişikliklerinin takip edilmesi amacıyla çeşitli verilerin talep edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda işletmelerden faaliyet bilgileri, kârlılık oranları ve ayrıntılı stok verileri isteniyor.

YAZILAR RİSK ANALİZİNE GÖRE GÖNDERİLDİ

Vergi Denetim Kurulu’nun yaptığı analizler sonucunda genel risk analiz kümesi içerisinde yer aldığı değerlendirilen mükelleflere tebligat yapıldı. Risk değerlendirmesinde dönem sonu stokları, stok hareketleri, dönemsel kârlılık oranları ve stok beyanlarının incelendiği ifade edildi.

Gönderilen yazılara verilen yanıtların Kurulun risk analiz birimleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

TALEP EDİLEN BİLGİLER

Program kapsamında mükelleflerden şu bilgiler istendi:

• İşletmenin faaliyet türü ve kârlılık oranları

• Ortak, yönetici ve ilişkili kişi bilgileri

• Stok yönetiminde kullanılan yöntem ve yazılımlar

• 2025 yılına ait stok hareketleri

• Stok farkları ve farkların nedenleri

• 31 Aralık 2025 itibarıyla dönem sonu stok bilgileri

• 2025 yılı kesin mizan verileri

• 15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor

Yazı tebliğ edilen mükelleflerin, talep edilen bilgileri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde elektronik sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile iletmesi gerekiyor.

Verilen bilgilerin analiz edilmesi sonucunda stoklarda uyumsuzluk tespit edilmesi halinde 2025 hesap dönemine ilişkin fiili envanter çalışmaları yapılabileceği ve ilgili mükelleflerin incelemeye sevk edilebileceği belirtiliyor.

İstenen bilgilerin süresinde verilmemesi ya da eksik veya yanıltıcı bilgi sunulması durumunda ise Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası uygulanabileceği ifade ediliyor.