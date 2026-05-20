Maliye ve BOTAŞ'a FETÖ soruşturması: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ'a yönelik yapılanmasına ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün kamu mahrem (Hazine ve Maliye Bakanlığı, BOTAŞ) yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara göre, "kamu kurumlarına giriş sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve incelenen ByLock yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı" iddia edilen 3'ü halen görevde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.