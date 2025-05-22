Maliyet asansörden hızlı çıktı

Plansızlık nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Toplam 1,8 milyar TL’lik Hazine borcu itibarıyla Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Tren Garı’na inşa ettirdiği asansörün maliyetinin öngörüleni yüzde 142 aştığı tespit edildi.

AKP idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na inşa edilecek asansör için ilk ihaleyi 16 Nisan 2024 tarihinde düzenledi. İhale kapsamında 21 Mayıs 2024 tarihinde Ercan Yıldırım isimli tüzel kişilik ile 3 milyon 737 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediye, asansörün 1 Ekim 2024’te tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu.

TAMAMLAMA İHALESİ

İhalede, “İş bitirme tarihi” olarak belirtilen 1 Ekim 2024 tarihinde ise asansör tamamlanamadı. Uzun süre alüminyum profil olarak atıl durumda bekleyen asansörün tamamlanması için Nisan 2025 tarihinde harekete geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3,7 milyon TL’lik harcamaya karşın yarım kalan asansör inşaatının tamamlanması için 14 Nisan 2025 tarihinde yeni bir ihale daha gerçekleştirdi.

Nisan 2025’teki ihale için hazırlanan teknik şartnameyi dört şirket incelese de ihaleye yalnızca bir şirket teklif sunabildi. Öz Asansör İnşaat isimli şirketin 5 milyon 330 bin TL’lik teklifini kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonu, sözleşmenin imzalanmasına onay verdi. Belediye ile şirket arasında 25 Nisan’da imzalanan 5,3 milyon TL’lik sözleşme kapsamında asansörün, 7 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs 2024’te 3,7 milyon TL harcama ile tamamlamayı öngördüğü asansör inşaatının toplam maliyeti, 9 milyon 67 bin TL’ye fırladı.